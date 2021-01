.hack//Link non arrivò mai in occidente perché per PSP, piattaforma di scarso successo in occidente

CyberConnect2, per voce del presidente Hiroshi Matsuyama, ha spiegato su YouTube il motivo per cui .hack//Link non è mai arrivato in occidente. In realtà non c'è dietro chissà quale mistero: semplicemente era un gioco per PSP, una console portatile che da queste parti era andata molto male, quindi non aveva molto senso tentare.

Siamo nel 2010 e Bandai Namco, all'epoca Namco Bandai, decise di lanciare .hack//Link solo sulla piattaforma di Sony, preferendola a PS3. Anche in questo caso il motivo della scelta fu lineare: in Giappone stava riscuotendo un grandissimo successo.

.hack//Link aveva un concept meno spigoloso rispetto a quello dei capitoli precedenti, perché mirava ad attirare una nuova utenza, visto che i fan storici stavano diventando sempre più vecchi e meno attivi con i videogiochi.

Attualmente la serie .hack risulta congelata a tempo indeterminato. Qualcuno vorrebbe vederla tornare, ma le possibilità sono poche, visto l'interesse limitato dimostrato dal pubblico internazionale.