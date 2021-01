I Am Jesus Christ, un video riepiloga l’ultimo anno di sviluppo e anticipa l’arrivo su Kickstarter

Lo sviluppatore SimulaM ha pubblicato un video per aggiornare tutti sull'ultimo anno di sviluppo del suo I Am Jesus Christ, titolo di cui si parlò molto in fase di annuncio.

Per chi fosse curioso, il progetto è tutt'altro che morto (non fate battute sul fatto che sia risorto ndr), come dimostra anche il trailer natalizio pubblicato nelle scorse settimane. L'autore è anche andato in viaggio in Israele, pur con tutte le difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19, per svolgere ricerche per il gioco e scattare qualche foto da usare come riferimento.

Fortunatamente le novità non riguardano solo lo sviluppo: nel 2021 sarà lanciata una campagna Kickstarter per finanziare i lavori su I Am Jesus Christ, anticipata da una demo gratuita. Il tutto dovrebbe accadere tra aprile e maggio 2021. Tra giugno e luglio, invece, sarà pubblicata su Steam una versione prologo del gioco, sempre gratuita, per farlo conoscere a più persone possibili.

Per adesso I Am Jesus Christ rimane annunciato solo per PC. Come avrete capito, non ha ancora una data d'uscita.