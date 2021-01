Bleem! rinasce: da emulatore PlayStation a negozio che vende giochi classici senza DRM

Piko Interactive, publisher specializzato nel restauro di vecchi giochi, ha annunciato di aver acquistato il marchio Bleem!, esattamente quello dello storico emulatore commerciale della prima PlayStation, che tanto fece parlare di sé ormai diversi anni fa. Naturalmente l'obiettivo non è quello di emulare la console di Sony, cosa che ormai fanno benissimo altri emulatori, ma di aprire un negozio di giochi classici in formato digitale, senza DRM.

Sostanzialmente su Bleem saranno acquistabili giochi per tutte le piattaforme del passato, dotati dei software per farli girare senza grattacapi (basterà scaricarli e lanciarli, stando al comunicato ufficiale... probabilmente saranno delle versioni auto configurate di qualche emulatore).

Si parla di supporto per moltissime piattaforme, tra le quali Nintendo Entertainment System, SNES, Sega Genesis, i Game Boy, il TurboGrafx-16 e PS One. Altre ne arriveranno in futuro. Naturalmente Piko Interactive acquisterà le licenze dai rispettivi proprietari prima di mettere in vendita i giochi. Sarà quindi tutto legale. Un buon modo per mettere le mani su qualche classico senza darsi alla pirateria.

Attualmente il nuovo Bleem ha già un sito ufficiale, ma la pagina risulta essere ancora in costruzione. Volendo però, potete registrarsi alla newsletter, per essere informati non appena ci saranno delle novità.