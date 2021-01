Hades potrebbe presto arrivare su Xbox, subito sul Game Pass

Hades, il recente capolavoro di Supergiant Games, potrebbe presto arrivare su Xbox. In particolare dovrebbe essere disponibile da subito per gli abbonati a Xbox Game Pass.

La fonte di questa nuova indiscrezione, che farà sicuramente felici tutti i possessori di una console di Microsoft, è Ed di XboxEra, il quale in passato ha riportato diverse informazioni rivelatesi poi corrette, come l'assenza di The Initiative all'evento Xbox di luglio o il ritorno del franchise Perfect Dark (sbagliata però l'ipotesi dell'avventura episodica).

Difficile confermare o smentire le parole di Ed, anche se di nostro speriamo che un titolo come Hades, che ha già dimostrato tutto il suo valore su PC e Nintendo Switch, arrivi su più piattaforme possibili. Quindi ben venga una versione Xbox, nel caso in cui il rumor si dimostri fondato.

Per saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Hades, in cui Christian Colli ha scritto:

Hades è un piccolo capolavoro che si rivolge a un pubblico molto più ampio grazie alla sua ironia, ai personaggi carismatici e a un sistema di combattimento ricchissimo, intuitivo e divertente. Nonostante la ripetitività di fondo che appartiene al genere roguelite, Hades offre una varietà di contenuti, collezionabili da sbloccare e strategie da provare che conquisteranno i giocatori più determinati per tantissimo tempo. I ragazzi di Supergiant Games sono riusciti a stabilire un equilibrio vincente tra generi diversi, curando non solo il gameplay, ma anche una narrativa che non deluderà neppure chi preferirà fermarsi al finale senza confrontarsi con le sfide più impegnative.