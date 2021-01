Street Fighter, il sexy cosplay di Cammy di megturney ci picchia violentemente l'anima

Vediamo il sexy cosplay di Cammy, una delle combattenti della serie Street Fighter, realizzato dalla cosplayer megturney, che non ha fatto molta fatica ad entrare nel costume del personaggio. In effetti Non deve essere difficilissimo mettersi un berretto rosso, anche se le trecce sono un'affare più complicato, soprattutto così lunghe.

Il cosplay è particolarmente incisivo e mostra un Cammy che, spogliata dalla maggior parte dei suoi abiti, guarda verso il futuro, o verso un nuovo campo di battaglia o verso dove le pare, tanto difficilmente qualcuno si sarà concentrato sui suoi occhi nascosti dai capelli per più di un secondo (il tempo di scorrere verso il basso con la rotella del mouse). Megturney sa cosa vuole il suo pubblico.

Immaginiamo che il nome Street Fighter non abbia bisogno di presentazioni qui su Multiplayer.it, ma per quei due o tre che non sanno di cosa stiamo parlando ricordiamo che è la più celebre serie di picchiaduro a incontri della storia, quella che ha canonizzato il genere.

