Ground Zero Texas per Mega CD sarà rimasterizzato e uscirà su PC e PS4

Screaming Villains ha annunciato di essere al lavoro sull'edizione rimasterizzata di Ground Zero Texas, un gioco degli anni '90 in full motion video sviluppato da Digital Pictures e uscito originariamente su Mega CD, ma ora in arrivo anche su PC e PS4.

Screaming Villains si sta specializzando nella rimasterizzazione del catalogo di Digital Pictures, che comprende anche Night Trap, Double Switch e Corpse Killer. C'è da dire che si tratta di titoli abbastanza datati, sia concettualmente che tecnicamente, ma sono comunque apprezzabili in quanto manufatti simbolo di un'epoca ormai tramontata, ma che è stata comunque importantissima per la storia dei videogiochi.

Comunque sia, l'edizione rimasterizzata di Ground Zero Texas si chiamerà Nuclear Edition e uscirà il 2 marzo su PS4 e PC (Steam). Dal 22 gennaio si potranno inoltre prenotare le copie fisiche dal sito ufficiale di Limited Run Games, publisher specializzato in questo genere di operazioni.

Ground Zero Texas vede il giocatore monitorare una serie di telecamere di sicurezza per individuare ed eliminare alcuni alieni, chiamati Reticulan. L'obiettivo finale è disarmare l'arma nucleare che vogliono utilizzare per distruggere il mondo. Vediamo un filmato di tanta meraviglia.