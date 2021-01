I sette peccati capitali, il sexy cosplay di Elizabeth di Calssara è da urlo

Oggi vi proponiamo con gioia e giubilo il sexy cosplay di Elizabeth Liones, uno dei personaggi principali della serie giapponese I sette peccati capitali, realizzato dalla top cosplayer Calssara.

Calssara ha realizzato un'interpretazione molto precisa del personaggio, che di suo è già molto scosciato anche nella serie, pur avendo un'innocenza angelica, per così dire. Da notare che ha realizzato il suo costume completamente da sola, fatto sempre apprezzabile per una cosplayer che si rispetti, in particolare per una di alto livello.

Per chi fosse interessato a I sette peccati capitali, può vedere la serie anime su Netflix, oppure può acquistare il manga originale di Nakaba Suzuki, disponibile anche in italiano.

