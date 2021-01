Twitch: bannato a vita uno streamer cristiano per "condotta che incita all'odio".

Twitch ha bannato a vita il DrWitnesser per "condotta che incita all'odio". Stiamo parlando dello streamer cristiano che utilizzava la piattaforma per fare proselitismo. Egli stesso si definisce un missionario degli esport.

Non è la prima volta che il DrWitnesser assurge agli onori delle cronache per la sua condotta su Twitch. Tempo fa fu bannato per aver detto a un ragazzino mussulmano che era destinato ad andare all'inferno per la sua fede.

Non è ancora chiaro quale sia stato l'evento scatenante del nuovo ban, ma il DrWitnesser non l'ha preso affatto bene e ha annunciato su Twitter che passerà a YouTube, definendo Twitch un'organizzazione piena di pregiudizi e ipocrita che segue un'agenda politica nelle sue decisioni.

Probabilmente il DrWitnesser ha pagato la stretta che i social network stanno dando a determinati contenuti dopo l'assalto al Campidoglio USA portato dai seguaci di Donald Trump. Primi responsabili per ciò che è accaduto, dato che fatturano miliardi sulla diffusione di contenuti ad alto coinvolgimento come notizie false o incitamenti all'odio, i vari Facebook, Twitter, TikTok e ora anche Twitch stanno provando a dissimulare collaborazione con le autorità, mostrandosi duri verso certi fenomeni.