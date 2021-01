Tenchu su PS5? Il presidente di Acquire vorrebbe il ritorno della serie

Tenchu potrebbe fare il proprio ritorno su PS5, o quantomeno è ciò che si augura il presidente di Acquire, Takuma Endo: lo rivelano le sue dichiarazioni pubblicate sull'ultimo numero di Famitsu.

Endo ha detto che la registrazione di Stealth Assassins in Giappone è avvenuta unicamente perché il trademark era in scadenza e lo studio non voleva perderlo, ma che la possibilità di un revival di Tenchu esiste.

Si tratterebbe di un progetto complicato, ma per il suo creatore la serie di Tenchu potrebbe tornare su PlayStation 5 con un'esperienza ridisegnata da zero, in grado di sfruttare le potenzialità delle piattaforme next-gen.

Le prospettive di Acquire, ad ogni modo, non si fermano qui: lo studio giapponese vuole dar vita a un brand indipendente attraverso cui lanciare a giochi diversi dal solito, e il primo arriverà entro la fine dell'anno.

A quanto pare si tratterà di una sorta di strategico ambientato su di una piccola stella, con un cast di personaggi in stile World of Final Fantasy.