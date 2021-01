Hitman 3, la missione di Dubai completata in 10 minuti in un video di gameplay

La missione di Dubai, la prima del pacchetto incluso in Hitman 3, è stata completata in 10 minuti dalla redazione di Game Informer per questo nuovo video di gameplay dedicato al gioco.

Come avrete letto nel nostro provato di Hitman 3, l'ultimo episodio della serie action stealth targata IO Interactive non rivoluziona in alcun modo la formula vista nei due precedenti capitoli, e il filmato lo dimostra in maniera abbastanza chiara.

L'Agente 47 utilizza infatti i classici travestimenti per poter accedere a zone dello scenario che altrimenti gli sarebbero precluse, sfruttando i permessi acquisiti per entrare in contatto con altre categorie di personale e ripetere il medesimo espediente.

Il tutto finché il sicario non riesce finalmente ad avvicinarsi al suo bersaglio e a trovare il modo per eliminarlo nella maniera più pulita e silenziosa possibile, evitando dunque di scatenare il panico e di essere intercettato.

Hitman 3 sarà disponibile a partire dal 20 gennaio nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Google Stadia e Nintendo Switch, quest'ultima via cloud.