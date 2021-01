NVIDIA RTX 3080 Ti e serie 30 mobile fra gli annunci dell'evento del 12 gennaio?

NVIDIA si prepara a fare diversi annunci durante l'evento che si terrà il 12 gennaio, e due di essi potrebbero essere la tanto vociferata RTX 3080 Ti e le GPU della serie 30 mobile per notebook.

Come detto, l'evento GeForce RTX: Game One si svolgerà il 12 gennaio alle 18.00, ora italiana, e in un nuovo teaser NVIDIA sembra punta a quattro reveal differenti, come si vede nella breve clip qui sotto.

La NVIDIA RTX 3080 Ti e la RTX 3060 da 12 GB saranno molto probabilmente due delle novità della serata, insieme all'architettura mobile di cui ormai si parla da parecchio tempo.

Potremmo inoltre assistere alla presentazione ufficiale delle NVIDIA RTX 3050 e 3050 Ti, nonché della RTX 3060 Ultra. Insomma, lato hardware non c'è dubbio che la carne al fuoco sia parecchia e le conferme finora sono state numerose.

Tuttavia una delle immagini del teaser, legata al gioco Outriders, lascia intendere che ci sarà spazio anche per il software, probabilmente con l'annuncio del supporto della tecnologia RTX in nuovi titoli.