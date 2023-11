League of Legends: i Worlds si concludono con una finale leggendaria

In questo speciale sulla finale dei Mondiali 2023 di League of Legends ripercorreremo i momenti più salienti dello scontro tra T1 e WeiboGaming per poi tracciare una rotta sul futuro competitivo di LoL alla luce dei risultati di questo evento.

Nel contesto dei preparativi della finale, poi, abbiamo fatto due chiacchiere con Naz Aletaha, global head degli esport di LoL e con Jeremy Lee, Executive Producer del MOBA di Riot Games per fare il punto sull'andamento dei Mondiali di quest'anno che, rispetto al 2022, "sono cresciuti del 60% in termini di visualizzazioni" ha detto Aletaha. La finale tra T1 e WBG, poi, è stata l'evento esportivo più visto di sempre secondo Esports Charts che riporta un picco di quasi sei milioni e mezzo di spettatori contemporanei esclusa la Cina, i cui numeri non sono sempre affidabili.

Il sogno della maggior parte dei fan di League of Legends di tutto il mondo si è avverato: Faker e i suoi T1 sono campioni del mondo per la quarta volta nella loro storia. Questo segna non solo un record di vittorie per la loro regione di appartenenza, la Corea del Sud, ma un exploit di talento e strategia nel mondo degli esport che si vede davvero di raro.

La differenza tra vittoria e dominio

I T1 sono scesi in campo alla finale dei Mondiali di League of Legends 2023 con il fuoco negli occhi e con l'obiettivo di portare a casa il loro quarto titolo

La prima partita dello scontro al meglio delle cinque tra T1 e WBG non è iniziata nel migliore dei modi. La stella assoluta di League of Legends, Lee "Faker" Sang-hyeok, è stata rapidamente abbattuta dal Jayce avversario dopo essere stata punita per una giocata troppo aggressiva. Questo, però, non ha intaccato in alcun modo la fiducia dei T1 che hanno rapidamente conquistato il primo drago. Dopo nemmeno 22 minuti e due scontri diretti, a cui sono sopravvissuti per il rotto della cuffia, i T1 si sono assicurati anche il Baron. Con questo potenziamento in tasca, i coreani hanno iniziato a costruire un vantaggio di oro che, quando è arrivato il momento di affrontare il secondo Barone, era così grande da impedire agli avversari anche solo di immaginare una qualsiasi strategia di risposta. L'1-0 è arrivato in fretta e la grinta dei T1 ha cominciato a crescere a dismisura.

La stella della seconda partita è stata Zeus, il toplaner che in questi mondiali ha dimostrato più e più volte di essere il giocatore più temibile della corsia superiore. Dopo aver ottenuto il primo sangue è diventato il bersaglio dei (futili) sforzi dei WBG che hanno consumato tempo e risorse per cercare di abbatterlo. La seconda partita è stata una vera e propria dimostrazione di forza da parte dei T1 che erano pronti a saltare alla gola dei WBG al primo errore di posizione commesso dai suoi membri. Tutti i fan di Draven, poi, dovrebbero andare a rivedersi la performance e la build di Gumayusi per vedere la pura potenza che il giocatore è riuscito ad accumulare nel corso di questa partita. Il 2-0 si è confermato con una rapidità sconcertante dimostrando a tutti i presenti che Faker e compagni questa volta erano finalmente pronti a prendersi il trofeo davanti al pubblico di casa.

I WeiboGaming hanno giocato bene in finale, ma i T1 erano semplicemente a un altro livello in termini di coordinazione e sinergia, e questo gli ha permesso di conquistare la vittoria

Dopo una partita dominata in modo così netto dagli avversari, molti si aspettavano che i WeiboGaming sarebbero crollati al terzo game, ma non è stato così. La squadra cinese ha mantenuto il match in parità per tantissimo tempo a dimostrazione del loro talento che è riuscito ad emergere anche quando sottoposti a una pressione così forte. I T1, però, lentamente ed inesorabilmente, hanno costruito un vantaggio che da leggerissimo si è fatto soverchiante: i WBG non hanno giocato male, anzi, ma Faker e compagni hanno messo in campo una performance magistrale, aggressiva al punto giusto e sempre sicura di sé. Quando il nexus dei giocatori cinesi è crollato e il punteggio si è cementato sul 3-0, i T1 hanno sollevato la loro quarta Summoner's Cup e sono stati incoronati campioni del mondo di League of Legends del 2023. Com'era prevedibile, quando la sconfitta dei WBG è stata sancita, il pubblico della gigantesca Gocheok Sky Dome di Seul è esploso in una fragorosa ovazione destinata, come la performance dei loro beniamini, ai libri di storia.