Classifica Steam, Deck torna al comando grazie al modello OLED

La classifica Steam per la scorsa settimana ha segnato il ritorno in vetta di Steam Deck: l'handheld prodotto da Valve ha visto un'impennata delle vendite in concomitanza con il lancio del modello OLED.

Steam Deck Call of Duty Lethal Company Baldur's Gate 3 MahjongSoul Remnant 2 Age of Empires 4: Anniversary Edition EA Sports FC 24 Stellaris Lies of P

La top 10 purtroppo non chiarisce la natura esatta dei numeri totalizzati da Steam Deck, se siano frutto degli sconti sulla versione originale o del successo del modello OLED, disponibile dal 16 novembre. Bisognerà dunque attendere eventuali annunci da parte di Valve per capire come stanno andando le cose.