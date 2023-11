Steam Deck OLED ora è disponibile all'acquisto, ricordiamo prezzi e dettagli

Da pochi minuti Steam Deck OLED è disponibile all'acquisto sullo store di Valve con i primi modelli acquistati che verranno consegnati già durante il corso della prossima settimana. Per l'occasione facciamo un riepilogo di prezzo e caratteristiche delle nuove versioni dell'handheld.

Nello specifico, oltre al vecchio modello con schermo LCD da 256 GB (quelli da 64GB e 512 GB sono ora fuori produzione, con le rimanenze vendute a prezzo scontato), da ora è possibile acquistare anche questa nuova versione, disponibile in due varianti, quella con SSD da 512 GB al prezzo di 569 euro e quella da 1 TB da 679 euro, che include anche un vetro acetato antiriflesso di qualità superiore, una custodia con fodera rimovibile, un budle per il profilo Steam, un filmato di avvio e un tema per la tastiera virtuali esclusivi.

Se siete interessati, potrete acquistare Steam Deck OLED a questo indirizzo. La data di consegna stimata è di 3 - 5 giorni lavorativi, ma laddove il numero di acquisti dovesse essere numerose è probabile che le tempistiche potrebbero dilatarsi.