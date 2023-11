The Legend of Zelda: Ocarina of Time compie oggi 25 anni, tanti auguri a un capolavoro assoluto

Oggi sono 25 anni che The Legend of Zelda: Ocarina of Time è arrivato sul mercato. Era infatti il 21 novembre 1998 quando il gioco fu pubblicato in Giappone su Nintendo 64 . Per molti fu una vera e propria folgorazione, tanto che ancora viene considerato uno dei videogiochi migliori di sempre.

La luna cala velocemente dietro a una collina, le prime luci dell'alba illuminano appena Link che corre in groppa al suo cavallo. La folgorante introduzione di The Legend of Zelda: Ocarina of Time è ancora stampata nella memoria della maggior dei giocatori che la vissero all'epoca. Del resto il primo Zelda 3D faceva bene così tante cose che non era possibile rimanergli indifferenti.

Al tempo divenne il titolo più venduto della serie, con 7,6 milioni di copie complessive, e la sua fama è perdurata fino a oggi, tanto che molti lo celebrano ancora per la sua immensa qualità. Sviluppato da Nintendo Entertainment Analysis & Development, uscì in Nord America il 23 novembre dello stesso anno e in Europa l'11 dicembre (all'epoca le uscite in contemporanea mondiale erano molto meno frequenti di oggi, in particolare per i giochi provenienti dal Giappone).

A dirigere i lavori di sviluppo furono Toru Osawa, Yoichi Yamada, Eiji Aonuma e Yoshiaki Koizumi, con Shigeru Miyamoto che si occupò della produzione. La storia è sempre quella: Link deve fermare Ganondorf dalla sua brama di mettere le mani sulla Triforza. Durante l'avventura dovrà viaggiare nel tempo e imparare a sfruttare i poteri di un'ocarina speciale.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time è stato successivamente ripubblicato su GameCube, Wii, Wii U e Nintendo Switch. Insomma, tanti auguri a questo capolavoro immortale, che tutti nella vita dovrebbero giocare almeno una volta.