Samsung sta indagando come inserire la S Pen nel Galaxy Z Fold

La serie Galaxy Z Fold di Samsung ha offerto ampi schermi all'interno di un design elegante, ma finora non ha integrato lo spazio per la S Pen, che invece trova casa nel Galaxy S23 Ultra .

Due possibili soluzioni

Immagini di una possibile soluzione di design presentata dal brevetto di Samasung

Ci sono probabilmente delle ragioni tecniche dietro la scelta di Samsung di non integrare un alloggio per S Pen nei suoi dispositivi pieghevoli, come il rischio di rendere il telefono troppo spesso o pesante.

Il brevetto presentato descrive due idee diverse per ospitare lo strumento di scrittura digitale.

In primo luogo, si è pensato di porre un comparto apposito per S Pen sulla parte posteriore del telefono, posizionandolo al di sotto del modulo camera, come riportato nell'immagine sopra.

Come alternativa, è stata progettata una rielaborazione audace del bordo del telefono, che appare tagliato, e dovrebbe estendersi in questa maniera per alloggiare lo stilo.

Questa concezione richiederebbe, senza dubbio, un livello di ingegneria di alta precisione per garantire che il dispositivo mantenga intatta la sua estetica e il comfort ergonomico.

Va detto che non tutti i brevetti si trasformano in prodotti reali e costituiscono piuttosto esplorazioni concettuali, svelando possibili sviluppi che potrebbero passare dal tavolo del progettista alla realtà del mercato.