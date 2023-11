Baldur's Gate 3 sarà censurato in Giappone: rimossi nudi, sesso e alcune torture

Baldur's Gate 3 arriverà in Giappone in una versione censurata a quanto pare: l'ente CERO, che si occupa della classificazione dei prodotti videoludici in territorio nipponico, ha imposto la rimozione di alcuni contenuti, soprattutto per quanto riguarda nudità, il sesso e alcuni elementi violenti riferiti alle torture.

Spike Chunsoft, che si occupa del publishing di Baldur's Gate 3 in Giappone, ha dovuto seguire le regole imposte dal Codice di Etica del CERO per quanto riguarda le "espressioni bandite". Questo significa che, di fatto, la versione nipponica del gioco sarà censurata e non potrà contenere alcuni elementi.

Il menù delle opzioni del gioco Larian Studios, pertanto, non conterrà la possibilità di attivare elementi come "mostrare i genitali", "mostrare nudità nelle scene d'intermezzo" e "visualizzare le scene di sesso" come invece è possibile fare con le altre versioni.

Mentre nelle edizioni occidentali di Baldur's Gate 3 c'è la possibilità di attivare o disattivare queste funzioni, nella versione giapponese queste saranno bloccate e fisse su "off". Inoltre, Spike Chunsoft ha riferito che la versione giapponese di Baldur's Gate 3 non contiene la possibilità di torturare gli NPC nel Goblin Camp dell'Atto 1.