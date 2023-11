Persona 3 Reload: Fuuka Yamagishi è la protagonista del nuovo trailer

Atlus ha pubblicato un nuovo trailer dedicato al cast di personaggi primari e secondari di Persona 3 Reload. Questa volta al centro dell'attenzione c'è Fuuka Yamagishi, doppiata da Suzie Yeung per la versione inglese e da Mamiko Noto per il parlato in giapponese.

Dopo i filmati dedicati Akihiko Sanada e Junpei Iori, il trailer di oggi si concentra su un personaggio non giocabile ma comunque centrale in parte degli eventi della trama. All'interno del SEES (Specialized Extracurricular Execution Squad), infatti, ricopre il ruolo di supporto che analizza i punti deboli dei nemici e offre suggerimenti in battaglia. Come possiamo vedere nel video, può anche usare il suo Persona per offrire bonus passivi a tutta la squadra, rivelandosi dunque un'alleata preziosa durante le esplorazioni nel Tartarus.