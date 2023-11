Nintendo Switch, il programma aggiornato dei giochi in arrivo: c'è anche Metroid Prime 4

Come di consueto, con i dati finanziari della chiusura di trimestre, arriva anche il programma aggiornato dei giochi in arrivo su Nintendo Switch, per quanto riguarda i titoli First Party, e come da tradizione compare sempre anche Metroid Prime 4.

Non ci sono grosse sorprese per quanto riguarda i giochi stessi, chi ha seguito gli annunci recenti di Nintendo sa già cosa aspettarsi ma è buona cosa avere un riepilogo generale delle prossime uscite fra i giochi first party su Nintendo Switch, che sono anche molto interessanti in questa frazione.

Escludendo quelli già usciti, questi sono i titoli già annunciati e in arrivo nel prossimo periodo su Nintendo Switch:

Super Mario RPG - 17 novembre 2023

Another Code: Recollection - 19 gennaio 2024

Mario vs. Donkey Kong - 16 febbraio 2024

Princess Peach: Showtime! - 22 marzo 2024

Luigi's Mansion 2 HD - Estate 2024

Paper Mario: The Thousand Year Door - 2024

Metroid Prime 4 - TBA

Nonostante la console si avvii verso il suo settimo anno di attività sul mercato, il piano dei giochi first party è comunque piuttosto ricco, e in ogni caso si tratta solo di quelli già annunciati, salvo eventuali altre sorprese in arrivo.