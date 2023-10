Samsung Galaxy Z Fold 6: non ci saranno novità sul comparto fotografico?

Questo avviene principalmente a causa del loro design: in quanto pieghevoli, dispongono di meno spazio interno per ospitare i sofisticati sensori che solitamente figurano nei top di gamma tradizionali.

Niente di nuovo sul fronte fotocamere

I moduli camera di Galazy Z Fold 5 e Galaxy S23 Ultra

Secondo il noto leaker @UniverseIce il prossimo foldable di Samsung dovrebbe mantenere una fotocamera principale da 50 MP, un grandangolo da 12 MP ed un teleobiettivo da 10 MP con uno zoom ottico 3x.

Per quanto riguarda le frontali, si prevede che il dispositivo mantenga una camera per lo schermo esterno da 10 MP con selfie flash e una interna nascosta sotto il display flessibile da 4MP.

Una configurazione dopotutto non male, ma che si tratterebbe anche della stessa introdotta addirittura nel 2022 con Galaxy Z Fold 4.

Ciò decreterebbe il terzo anno di fila per Samsung senza proporre cambi significativi all'hardware fotografico per la serie Galaxy Z.

Una strategia che a lungo andare potrebbe comportare dei rischi, in quanto, come noto, per molti utenti la qualità degli scatti è spesso un fattore cruciale per l'acquisto.

D'altro canto, sembrerebbe che l'azienda coreana stia concentrando i suoi sforzi per ridurre lo spessore del prossimo modello.