Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, voti della stampa positivi per la raccolta

I motivi dei voti

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, Naked Snake nel terzo capitolo

La valutazione più entusiastica di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, quella di God is a Geek, si basa sul valore dei giochi ancora oggi e sulla quantità di contenuti, in particolare i master book, citando fra gli aspetti negativi unicamente il fatto che i giochi vengano gestiti come entità separate e alcuni dialoghi appaiano datati.

La valutazione più critica, il 5/10 di Stevivor, pare giudicare unicamente la raccolta e non i suoi contenuti, dicendo che un'operazione del genere non aveva motivo di essere, o comunque andava fatta diversamente.