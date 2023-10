Mortal Kombat: Onslaught, la recensione del gioco iOS e Android basato sul celebre picchiaduro

Così eccoci alle prese con la recensione di Mortal Kombat: Onslaught , un gioco per iPhone, iPad e dispositivi Android in grado di vantare una storia inedita ambientata nell'universo creato da NetherRealm Studios e un ampio cast di personaggi, ma al contempo basato su di una formula che a causa dei suoi eccessivi automatismi e dell'invadente modello free-to-play si conferma a dir poco controversa.

Cambia lo sviluppo degli eventi, ma in termini prettamente qualitativi non ci troviamo certo di fronte a una scrittura brillante, tanto che gli scambi fra i vari protagonisti appaiono spesso banali .

Desideroso di riottenere i propri poteri divini, ordina all'alleato di inviare un emissario per recuperare i manufatti al cui interno gli uomini hanno imprigionato la sua energia, emissario che in questo caso è Scorpion: è lui il primo personaggio che avremo modo di gestire nella lunga campagna di Onslaught, affiancandogli però ben presto diversi compagni.

Il gameplay di Mortal Kombat: Onslaught: la formula imperfetta

Mortal Kombat: Onslaught, sta per cominciare un kombattimento

Se la storia e le sequenze di intermezzo rappresentano nel caso di Mortal Kombat: Onslaught un efficace espediente per attirare i download dei numerosi fan della saga, sul piano del gameplay il gioco mostra purtroppo i suoi limiti già nel giro di pochi minuti, mettendo in campo una formula disegnata appositamente per controllare la progressione nei titoli free-to-play.

Una volta creata la nostra squadra di personaggi, inizialmente delle semplici "ombre" che però potremo quasi subito sostituire con alcuni Kombattenti ben noti, ci troveremo infatti ad affrontare battaglie suddivise in più round contro gruppi di nemici man mano più forti e resistenti. Il problema è che tutte le nostre azioni saranno automatiche, con l'unica eccezione delle abilità speciali.

Mortal Kombat: Onslaught, gli attacchi sono automatici con l'unica eccezione delle abilità speciali

Dovremo dunque assistere passivamente a ciò che accade sullo schermo, senza poter ad esempio concentrare gli attacchi su determinati bersagli né mettere in campo strategie che vadano appunto al di là delle manovre tipiche di ogni personaggio, che si caricano col passare del tempo e possono essere indirizzate o lasciate anch'esse agli automatismi del sistema.

Il risultato è un'esperienza piacevole, ma fortemente limitata, soggetta come detto a meccanismi che si intrecciano con la flessibilità del modello free-to-play per stopparci con un game over quando gli avversari si rivelano troppo forti, rimandarci alla schermata di partenza per riscuotere le eventuali ricompense in sospeso, potenziare la squadra e riprovare.

Mortal Kombat: Onslaught, ogni personaggio può essere potenziato ed equipaggiato

Il loop non è però infinito né virtuoso: a un certo punto si sbatte inevitabilmente contro un paywall e le scelte sono due, ovverosia rigiocare missioni già completate nel tentativo di racimolare crediti e risorse utili ai miglioramenti oppure mettere mano al portafogli per acquistare qualche pacchetto che ci consenta di superare l'ostacolo di turno... fino alla prossima volta.

È letteralmente questo il prezzo da pagare quando le capacità del giocatore vengono neutralizzate quasi completamente, ma bisogna ammettere che Mortal Kombat: Onslaught impiega qualche ora per raggiungere quella situazione e nel frattempo sblocca contenuti alternativi come il multiplayer competitivo dell'Arena, la modalità Boss delle Torri e il Baratro.