Elden Ring 2 o altre espansioni non sono escluse ma non rientrano ora nei piani di FromSoftware

In una recente intervista pubblicata dalla sezione giapponese di IGN, il director di Elden Ring, Hidetaka Miyazaki, ha parlato anche di un possibile Elden Ring 2 o di ulteriori espansioni per il gioco, non escludendo a priori la possibilità che questi progetti possano esistere ma riferendo che non sono, al momento, nei piani dello studio.

Abbiamo appena visto la nuova presentazione di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, che ha richiesto molto tempo per lo sviluppo e si presenta come una delle espansioni più grandi mai viste, dunque è comprensibile che il lavoro sul gioco in questione possa considerarsi esaurito, a due anni di distanza dall'uscita originale.

È piuttosto probabile, dunque, che non ci siano altre espansioni previste dopo Shadow of the Erdtree, tuttavia Miyazaki ha riferito di non volerla vedere come la fine del gioco. "Non ho intenzione di dire che questa è la fine di Elden Ring", ha riferito il director, il quale tuttavia non ha voluto sbilanciarsi su ulteriori sviluppi.