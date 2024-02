Sonic Superstars, vendite deludenti per colpa di Super Mario Bros. Wonder, afferma SEGA

Sonic Superstars non è andato bene, almeno non quanto SEGA sperava. Di chi è la colpa? Stando a quanto spiegato dalla compagnia giapponese in una sessione di domande e risposte con gli investitori, il motivo sarebbe da ricercarsi in Super Mario Bros. Wonders . Sostanzialmente il lancio troppo ravvicinato con il platform di Nintendo avrebbe penalizzato l'ultimo Sonic.

Rigurgito di console war anni '90

"Nonostante Sonic Superstars sia stato apprezzato da chi ci ha giocato, il momento del lancio è coinciso con dei titoli concorrenti dello stesso genere, non facendogli raggiungere quanto stimato. L'espansione della proprietà intellettuale di Sonic procede bene e noi continuiamo a lavorare per migliorare le vendite del gioco."

Come avete potuto leggere, SEGA non ha mai nominato direttamente Super Mario Bros. Wonder, ma è indubbio che il riferimento ai "titoli dello stesso genere" fosse all'ultima avventura di Mario, capace di vendere dodici milioni di copie e oscurare l'ultimo Sonic, pur accolto anch'esso favorevolmente dalla critica.

C'è però da dire che mentre Super Mario Bros. Wonder è uscito soltanto su di una piattaforma, Nintendo Switch, Sonic Superstars è invece disponibile anche per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5. Probabilmente, visto il genere, SEGA si aspettava che facesse i suoi numeri più grossi proprio su Nintendo Switch.