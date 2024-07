Steam sta lavorando a un sistema per verificare che i contenuti dei pass stagionali vengano veramente creati?

Il creatore di Dataminer e SteamDB - Pavel Djundik - ha recentemente affermato che "Steam sta lavorando a un sondaggio sui season pass per gli sviluppatori" che sarà presente solo nella versione sviluppatori del negozio e tenuto nascosto ai clienti. A quanto pare, il sondaggio consentirà a Steam di "tenere traccia degli impegni nella pubblicazione e delle loro date per verificare che [i clienti] abbiano ricevuto i contenuti promessi".

Il problema dei Pass stagionali

Attualmente, se uno sviluppatore/editore promette una serie di contenuti e chiede di pagare un pass stagionale in anticipo, non ci sono garanzie che tali contenuti arriveranno veramente. Se parliamo di grandi team di sviluppo il problema di norma non si pone, visto che i contenuti vengono di norma creati o rimborsati nel peggiore dei casi, come successo con Redfall.

Gli sviluppatori più piccoli, che non temono il danno di immagine, potrebbero invece proporre un pass stagionale per il proprio gioco e poi abbandonare lo sviluppo. Un sistema di controllo ufficiale interno di Steam potrebbe essere un aiuto, anche se non ci sono dettagli su cosa succederebbe se un venditore fallisce nel proporre i contenuti promessi.

Vedremo se quanto svelato si rivelerà vero e se sarà implementato: in tal caso Valve spiegherà più nel dettaglio come funzionerà il sistema di controllo e quali vantaggi saranno così offerti agli utenti.