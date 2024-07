Discord su Xbox si aggiorna e presto permetterà di guardare le dirette degli amici

Grazie a un update pubblicato lo scorso anno era già possibile condividere in diretta il proprio giocato su Xbox tramite Discord, mentre con quello che sarà disponibile da questa settimana per gli aderenti al programma Xbox Insider (e successivamente a tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane), permetterà anche di visualizzare gli stream di amici e altri giocatori direttamente dalla dashboard della console, a prescindere dalla piattaforma su cui stanno giocando.

Le altre novità

Chiaramente la funzione su Xbox integrerà tutti i comandi standard già disponibili ad esempio da PC, come la possibilità di mutare e regolare l'audio della diretta di un giocatore, e gli stream saranno visibili a schermo intero direttamente tramite la dashboard di Xbox.

Discord su Xbox

Oltre a questa novità, verrà aggiunta l'opzione per avviare una chiamata con un contatto di Discord direttamente, senza dover prima entrare in un server. Ci saranno anche dei miglioramenti lato interfaccia e notifiche, come ad esempio la possibilità di vedere server e amici comuni e gamertag Xbox.

Rimanendo in casa Xbox, giusto poche ore fa Microsoft ha presentato il nuovo controller Sky Cipher con rivestimento blu trasparente, mentre ieri ha confermato il lancio di Mafia: Definitive Edition all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass.