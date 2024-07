Il report finanziario di Electronic Arts svela cali in ogni settore: sono "risultati sopra le aspettative"

Electronic Arts ha raggiunto 1,6 miliardi di dollari di ricavi netti , con un calo del 13,7% rispetto all'anno precedente. I servizi live hanno rappresentato l'85% del totale, mentre le vendite di giochi completi sono state di 250 milioni di dollari (-43,5% su base annua). L'utile netto è stato di 280 milioni di dollari, in calo del 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Electronic Arts ha pubblicato il report finanziario per il primo trimestre conclusosi il 30 giugno 2024. L'azienda ha registrato un calo in tutte le principali metriche di business, compresi i ricavi e gli utili. Al tempo stesso, però, i risultati sono sopra le aspettative.

Le console sono la piattaforma principale di EA

In termini di prodotti spediti e venduti, le console rimangono la piattaforma numero per Electronic Arts. Precisamente, vale il 53,6% del totale, con il PC che si accontenta di meno della metà con il 23,4% e il mobile che rimane poco dietro con un 23%.

Un collage di giochi di Electronic Arts

"La forte esecuzione, gli eventi dal vivo e il continuo coinvolgimento dei giocatori in tutte le nostre esperienze hanno portato i risultati del primo trimestre al di sopra delle aspettative", ha dichiarato Stuart Canfield, direttore finanziario di Electronic Arts, aggiungendo che la società è "ben posizionata per raggiungere i nostri obiettivi finanziari pluriennali".

A far bene è EA Sports FC Mobile con risultati "sopra le aspettative", Madden NFL che "mantiene il ritmo" ed EA Sports College Football 25 che ha raggiunto 5 milioni di giocatori nella prima settimana. The Sims 4 ottiene buoni risultati grazie ai contenuti generati dagli utenti. Apex Legends, che arriva da un periodo negativo, è sulla buona strada per ritornare verso una crescita. Battlefield ha superato i 25 milioni di giocatori negli ultimi 12 mesi e il prossimo gioco è "uno dei progetti più ambiziosi della nostra storia".

Viene anche spiegato che EA continuerà a investire nella costruzione di "massicce comunità online". Un altro obiettivo è quello di portare i più grandi franchise al di là dei semplici giochi: Wilson ha affermato che far guardare agli utenti i contenuti legati ai videogiochi invece di spingerli solo a giocarli migliora l'esperienza. "Quello che vediamo ora è che il 25-30% di tutto il coinvolgimento nel nostro settore avviene guardando contenuti, non solo giocando", ha osservato Wilson.