La serie TV Star Wars Skeleton Crew ha data di uscita e prime immagini ufficiali: ricorda i Goonies ed ET

Inoltre, la testata People ha svelato per la prima volta delle immagini della serie televisiva e queste ci permettono di vedere un prodotto che ricorda un poco i Goonies ed ET.

La prossima serie TV di Star Wars si chiama Star Wars Skeleton Crew e ha ora una data di uscita: la prima puntata sarà disponibile il 3 dicembre su Disney Plus . In totale ci saranno otto episodi.

Le fotografie di Star Wars Skeleton Crew

Le immagini condivise da People, che potete vedere qui sotto in un tweet condiviso dall'account Star Wars Holocron, mostrano i giovani personaggi che saranno a fianco di Jude Law. La scena dei giovani in bicicletta e semplicemente l'idea di un gruppo di bambini che parono all'avventura non può non ricordare i classici come Googies ed ET.

Ricordiamo che un trailer di Star Wars Skeleton Crew era stato mostrato a porte chiuse alla Star Wars Celebration, ma questa è la prima volta che in modo ufficiale e pubblico è possibile vedere varie scene della serie.

Law ha rivelato a People che il suo personaggio, Jod, e i giovani sono "tutti in costante stato di confusione, si trovano in pericolo e vengono messi alla prova", aggiungendo che lo show è "molto incentrato sul lavorare insieme, sul superare le paure e sul superare... forse l'opinione che si ha di se stessi o le proprie debolezze per avere successo".

Inoltre, è stato rivelato un nuovo casting: Nick Frost (Paul, La fine del mondo, L'alba dei morti dementi) doppierà un nuovo droide chiamato SM 33. Il co-creatore della serie Jon Watts lo ha descritto come "un vecchio droide arrugginito e scorbutico che aiuta i ragazzi con una certa riluttanza" e ha aggiunto che è "il primo ufficiale di una nave misteriosa".

Per quanto riguarda il cast dei personaggi più giovani, Ravi Cabot-Conyers è Wim, Kryiana Kratter è KB, Robert Timothy Smith è Neel e Ryan Kiera Armstrong è Fern.

