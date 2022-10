One Piece: il cosplay di Nico Robin di hana.bunny_bunny è travolgente

hana.bunny_bunny torna sulla serie One Piece, con un cosplay travolgente di Nico Robin, uno dei personaggi femminili più amati, se non il più amato in senso assoluto, per la sua spigliatezza e profondità. In effetti come non volerle bene?

Come potete vedere, la cosplayer è riuscita a rappresentare tutto il carisma del personaggio, pur rimanendo rigorosissima nella riproduzione del costume, tra la giacchetta azzurra, gli occhiali da sole e la pettinatura. Insomma, Il cosplay è davvero riuscitissimo e piacerà ai fan del personaggio, che sono sempre alla ricerca di ispirazione.

Azzeccata anche la posa della foto, con la cosplayer che sa bene cosa mostrare e cosa non mostrare del suo lavoro ai fan di One Piece.

Un plauso particolare lo merita il trucco, davvero perfetto, così come la location dello scatto, che con i suoi colori esalta ancora di più la figura in primo piano, magnificandone la presenza in modo quasi divino.