Offerte Amazon: SSD 1 TB WD_BLACK SN850 per PS5/PC al minimo storico con le Esclusive Prime

Sono finalmente iniziate le Offerte Esclusive Prime che permettono agli abbonati Amazon Prime di sfruttare una serie di promozioni per i giorni 11 e 12 ottobre 2022. Vi proponiamo quindi uno sconto per un SSD WD_BLACK SN850 1 TB per PC e PS5. Lo sconto è di 22€ circa rispetto al prezzo precedente. Il prezzo medio di questo SSD è 200€ circa negli ultimi mesi. Ciò che conta è che il prezzo attuale è il migliore di sempre. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo SSD per PC e PS5 da 1 TB include un dissipatore. La velocità di lettura è fino 7.000 MB/s, mentre la velocità di scrittura è fino a 5.300 MB/s, oltre i requisiti imposti da Sony. Le dimensioni sono 8 x 2.34 x 0.88 cm.

