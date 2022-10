Among Us VR per Meta Quest 2, data di uscita ufficiale e immagini

Among Us VR ha una data di uscita ufficiale per Meta Quest 2, annunciata nel corso dell'evento Meta Connect: il gioco sarà disponibile sugli store Meta Quest e Rift a partire dal 10 novembre, al prezzo di 9,99 dollari.

Presentato con un trailer ai The Game Awards 2021, Among Us VR è la riedizione in realtà virtuale del blockbuster targato Innersloth, divenuto negli scorsi anni un vero e proprio fenomeno di culto, capace di raggiungere i 217 milioni di download.

La meccanica è nota a tutti, con la squadra di utenti che devono collaborare per riparare i danni alla nave spaziale su cui viaggiano, mentre fra di loro si muove un traditore che ha l'obiettivo di sabotarli. In questo caso viene però utilizzata una visuale in prima persona.

Sono stati aperti i preorder del gioco: chi effettua la prenotazione di Amon Us VR per Meta Quest 2 avrà la possibilità di ottenere un cappello Mini Crewmate al lancio.