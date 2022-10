Behemoth: trailer del nuovo gioco per Meta Quest 2 svelato al Connect dell'11 ottobre 2022

Oggi è andato in onda il nuovo Connect di Meta: questo evento è stato dedicato ad Oculus Quest 2 e ha tutto quello che il visore ha da offrire. Tra i vari annuncio c'è stato spazio anche per Behemoth, un nuovo gioco da Skydance Interactive. Potete vederne un trailer qui sopra.

Behemoth è in sviluppo presso il team che ha realizzato il sistema di combattimento di The Walking Dead: Saints & Sinners. Lo studio stava lavorando a questo progetto in segreto e ora lo ha svelato.

Secondo la descrizione, in Behemoth dovremo combattere per la nostra sopravvivenza: dovrebbe trattarsi di un'evoluzione di quanto il team ha appreso tramite lo sviluppo di The Walking Dead: Saints & Sinners.

Il logo di Behemoth

La dichiarazione ufficiale dal Connect odierno è la seguente: "Il team che ha progettato i brutali combattimenti di The Walking Dead: Saints & Sinners sta lavorando in segreto a un nuovo progetto. Al Connect di oggi, Skydance Interactive ha rivelato il nome del gioco, Behemoth, e ha mostrato un assaggio di questo nuovo mondo tetro. Behemoth è stato costruito da zero per mostrare tutto ciò che lo studio ha imparato su cosa significhi combattere per la propria sopravvivenza in VR."

