The Walking Dead: Saints & Sinners Retribution: data di uscita per Meta Quest 2 annunciata

The Walking Dead: Saints & Sinner Chapter 2 Retribution è stato uno dei protagonisti del segmento gaming del Meta Connect di oggi, dove per l'occasione è stato presentato un nuovo trailer e annunciata la data di uscita. Segnate la data: il nuovo gioco di Skydance per Meta Quest 2 sarà disponibile a partire dal 1 dicembre 2022.

The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution è uno sparatutto in realtà virtuale ambientato nel mondo di The Walking Dead. Il gioco è attualmente in sviluppo anche per PlayStation VR2, il visore per la realtà virtuale di PS5.

Il gioco è fondamentalmente un sequel di The Walking Dead: Saints e Sinners, che prosegue dunque la storia avviata con il capitolo precedente e riproponendo la struttura di gameplay di base, opportunamente ampliata e migliorata. Parliamo dunque di un action shooter in prima persona costruito appositamente per la realtà virtuale, in cui dovremo affrontare orde di non morti ambulanti tra le strade di New Orleans e la minaccia rappresentata da "Axeman" che ci darà la caccia durante l'avventura.

"Il tuo viaggio di ritorno sarà più pericoloso che mai. Combatti, infiltrati e fatti strada attraverso una città che è già stata presa di mira numerose volte. Le risorse saranno scarse, ma sarà necessario usare quello che puoi per respingere non solo gli onnipresenti vaganti, ma anche l'inarrestabile Axeman che ti darà la caccia", recita la sinossi.

"Dovrai continuare il tuo viaggio attraverso i resti di New Orleans, affrontare nuovi personaggi, visitare nuovi posti e attrezzarsi con nuove armi per la resa dei conti finale sul destino della città. Dalle nuove funzionalità come esplorare la città nell'oscurità della notte a luoghi nuovi di zecca come il quartiere francese, sarà un'esperienza più grande e terrificante della precedente."