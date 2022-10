Population: One Sandbox annunciato per Meta Quest, evoluzione dello shooter di BigBox

BigBox VR ha annunciato Population: One Sandbox, una nuova evoluzione dello sparatutto Population: One per Meta Quest e Meta Quest 2, che espande il concetto del capitolo precedente in un mondo ancora più ampio e liberamente esplorabile.

Come possiamo dedurre dal titolo stesso, Population: One Sandbox è una derivazione dello sparatutto in prima persona per visori a realtà virtuale che mette nelle mani dei giocatori un ampio sandbox liberamente esplorabile, con una grande quantità di attività e situazioni di gioco a cui prendere parte.

BigBox riprende dunque il suo titolo che ha riscosso un notevole successo già su Meta Quest per proporne un'evoluzione a tutto tondo, che ne espande contenuti e struttura fino a diventare un capitolo nuovo e sotto alcuni aspetti inedito e diverso da quello iniziale.

Population: One Sandbox, la prima immagine ufficiale

Diventato alquanto popolare nella community di giocatori di Meta Quest, Population: One è basato soprattutto sul classico gameplay multiplayer in stile battle royale, mentre il nuovo capitolo presenta modalità anche alquanto diverse.

Con il debutto di Population: One Sandbox, spiegano gli sviluppatori, potremo portare l'azione ovunque: in una base lunare, in un villaggio vichingo o in un combattimento con le spade a gravità zero. Il gioco non ha ancora una data d'uscita precisa ma è atteso per dicembre 2022, in attesa di ulteriori informazioni più specifiche, e ha una prima immagine visibile in questa pagina.