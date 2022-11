Diablo 4, reveal a dicembre e apertura dei preorder ai The Game Awards 2022?

Diablo 4 sarà protagonista di un nuovo reveal a dicembre, dopodiché ai The Game Awards 2022 verranno aperti i preorder del gioco, molto probabilmente con l'annuncio della data di uscita ufficiale: lo riporta un rumor.

Già nei giorni scorsi il giornalista Jez Corden aveva parlato della finestra di lancio e dell'apertura dei preorder di Diablo 4, ma ora è il noto leaker Tom Henderson a ribadire che il mese prossimo qualcosa si muoverà per l'atteso action RPG targato Blizzard.

Stando agli ultimi report, il gioco comparirà su di una serie di testate a cui è stato concesso di provare il gameplay e di intervistare gli sviluppatori, con un embargo fissato a qualche giorno prima dell'8 dicembre, data in cui verrà trasmesso l'evento presentato da Geoff Keighley.

L'embargo in questione non implica che Diablo 4 sarà presente ai The Game Awards, ma un documento trafugato di Activision Blizzard ha rivelato tempo fa che nel corso della trasmissione verranno aperti i preorder.

Annunciato originariamente alla BlizzCon 2019, Diablo 4 ha dovuto affrontare qualche ostacolo sul piano dello sviluppo, ma pare che ormai il peggio sia passato.