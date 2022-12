Forspoken: una demo per il gioco Square Enix verrà annunciata domani, 9 dicembre

PlayStation Japan, la divisione giapponese ufficiale di Sony, ha fatto trapelare per sbaglio che una demo di Forspoken verrà annunciata domani, 9 dicembre 2022, evidentemente anticipando un annuncio da parte di Square Enix.

Ci sono diverse novità in arrivo su Forspoken in questi giorni e, tra queste, evidentemente c'è anche l'annuncio di una versione demo che consentirà di provare il gioco per PS5 e PC in anticipo sulla sua data d'uscita, fissata per il 24 gennaio 2023.



Tale demo dovrebbe essere annunciata domani, 9 dicembre 2022, come fatto trapelare per errore da una comunicazione di PlayStation Japan su Twitter, che evidentemente si è fatta sfuggire qualche informazione più del dovuto.

Sappiamo già che per il 9 dicembre è fissato un livestream di presentazione dedicato a Forspoken, che mostrerà 11 minuti di gameplay inedito del nuovo action RPG di Square Enix per PS5 e PC, ma in tale sede, a quanto pare, verrà annunciata anche la versione demo del gioco. Resta da capire quando questa verrà rilasciata e se sia esclusiva PS5 o prevista anche per PC.

Considerando che il gioco è previsto arrivare a gennaio, la pubblicazione della demo dovrebbe essere vicina, forse disponibile già a partire da domani o comunque nei giorni immediatamente successivi, visto che ci troviamo ormai a poco più di un mese di distanza dall'uscita del gioco in versione completa.