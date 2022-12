Bleak Faith: Forsaken, nuovo trailer gameplay ci mostra il souls-like survival horror

Archangel Studios ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale per il suo prossimo gioco ispirato a Dark Souls: Bleak Faith: Forsaken. Il trailer ci dà un'idea di come sarà il mondo di gioco e le meccaniche di base dell'avventura.

Bleak Faith: Forsaken è un gioco di ruolo d'azione con elementi survival horror in terza persona, che trae ispirazione dalla serie Dark Souls. In questo gioco, i giocatori assumeranno il ruolo di uno dei Forsaken, l'ultima "frontiera dell'umanità" contro i crescenti orrori dell'Omnistructure.

Secondo gli sviluppatori, il sistema di combattimento è pensato per metterci sempre in pericolo e per spingerci oltre i nostri limiti. Posizionamento, tempismo e gestione delle risorse sono tutti elementi importanti secondo gli sviluppatori. Inoltre, non mancheranno elementi RPG: si potrà scegliere la propria classe e gli equipaggiamenti, oltre che salire di livello.

Secondo le informazioni più recenti, Archangel Studios punta a pubblicare Bleak Faith: Forsaken nel 2022. Tuttavia, dal momento che siamo già a dicembre, possiamo supporre che la data di uscita sia ormai fissata per il 2023.

Vi lasciamo infine al nostro speciale di approfondimento nel quale vi parliamo delle componenti principali di questo souls-like.