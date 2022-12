Rift of the NecroDancer, tutto quello che sappiamo sul gioco musicale di Brace Yourself Games

La NecroDancer tornerà, ma lo farà con uno stile un po' diverso questa volta. Brace Yourself Games sta lavorando a Rift of the NecroDancer, un nuovo gioco ritmico che ci riporta nell'universo musicale di NecroDancer.

Il vero ritmo

Rift of the NecroDancer è in stile Guitar Hero

Rift of the NecroDancer è un nuovo spin-off del franchise NecroDancer, composto da Crypt of the NecroDancer e da Cadence of Hyrule - Crypt of the NecroDancer, realizzata in esclusiva per Nintendo Switch.

"È un nuovo approccio al franchise di Crypt of the NecroDancer", ha spiegato al PAX West 2022 Marlon Wiebe, game director. "Vogliamo cercare di spostarci maggiormente verso il genere dei giochi ritmici e dargli il nostro taglio in stile NecroDancer. [...]Crypt of the Necrodancer è in pratica l'opera che ci ha resi quel che siamo, tramite di esso siamo stati in grado di fare altri giochi come Phantom Brigade e Industries of Titan, ma abbiamo sempre amato la community di NecroDancer e abbiamo amato così tanto il primo capitolo che abbiamo voluto trovare un buon modo per riportarlo indietro e proporre qualcosa di nuovo nell'universo di NecroDancer. Abbiamo provato tante cose diverse, abbiamo discusso altri tipi di esperienza da realizzare e, dopo aver creato un po' di prototipi, abbiamo capito che era quello giusto."

Rift of the NecroDancer cambia molto le carte in tavola, diventando un titolo musicale più classico, ma fino a un certo punto. Come raccontato da Wiebe stesso, Crypt of the NecroDancer era definito come un gioco ritmico, ma in realtà è sempre stato con turni che avanzano a ritmo con la musica. Il lato musicale non era il vero focus nelle fasi di gameplay e il team ha voluto cambiare direzione e provare qualcosa di diverso rimanendo nello stesso spazio.

Il team vuole prendere ispirazione dai classici giochi ritmici con Rift of the NecroDancer e "vedere cosa si può fare a partire da ciò". L'ispirazione arriva da più direzioni, ma una delle più visibili è Guitar Hero. Qual è il twist? L'esecuzione delle canzoni sono battaglie e la pressione dei tasti è legata a dei mostri che possono cambiare posizione e possono richiedere più colpi per essere sconfitti. Narrativamente, i mostri escono dal "rift" (ovvero una spaccatura) che dà il nome al titolo e devono essere affrontati a suon di musica.

Incontreremo vari personaggi in Rift of the NecroDancer, come Dove

L'idea dei movimenti dei mostri arriva direttamente dai precedenti capitoli, in quanto in Crypt of the NecroDancer si deve imparare in che modo i nemici si comportano e muovono; allo stesso modo in Rift of the NecroDancer è fondamentale fare attenzione non solo al ritmo ma al modo in cui i nemici si muovono e interagiscono.

Il livello di difficoltà è però controbilanciato dal fatto che ci sono solo tre percorsi, e quindi tre tasti, da tenere sotto controllo in Rift of the NecroDancer rispetto ai cinque di giochi come Guitar Hero. L'intera esperienza può essere controllata tramite quattro pulsanti e qualsiasi controller alternativo che può essere mappato sulle quattro frecce direzionali dovrebbe funzionare.

Viene poi confermato anche che ci sarà supporto per le mod e per le classifiche online, per chi desidera condividere i propri risultati con gli amici e gli sconosciuti di tutto il mondo.