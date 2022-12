Forspoken: nuovo livestream di presentazione annunciato con data e teaser trailer

Forspoken sarà nuovamente protagonista di un nuovo livestream di presentazione che andrà in scena questa settimana, precisamente il 9 dicembre 2022 alle ore 19:00 italiane.

Non ci sono dettagli sui contenuti della presentazione, anche se ovviamente conterrà nuove scene di Forspoken tra gameplay e video d'intermezzo, ma intanto possiamo vedere un piccolo teaser all'interno del tweet utilizzato da Square Enix per pubblicizzare l'evento.

L'appuntamento è dunque fissato per venerdì 9 dicembre 2022, alle ore 19:00, con un livestream che verrà trasmesso in diretta attraverso i classici, con PlayStation che rimanda al suo canale YouTube ufficiale per poterlo vedere live.



Non è chiaro se anche questo faccia parte della serie Deep Dive Special annunciata dagli sviluppatori, ma possiamo comunque aspettarci un bell'approfondimento sull'action game ad ambientazione fantasy per PS5 e PC, dopo aver visto anche il trailer dedicato all'esplora di Athia nelle settimane scorse.

Un contatto ravvicinato con il gioco l'abbiamo avuto con il provato pubblicato a settembre, dal quale è emersa un'ottima impressione per Forspoken, nonostante inizialmente si potesse nutrire qualche dubbio sul progetto in questione. Anche il nuovo teaser trailer sembra confermare gli ottimi livelli raggiunti dagli sviluppatori almeno dal punto di vista tecnico, in attesa delle ulteriori informazioni che arriveranno questa settimana.