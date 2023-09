Cyberpunk 2077: patch 2.01 in arrivo, risolve il bug dei salvataggi su PS5 ma non saranno recuperabili

CD Projekt RED ha annunciato il prossimo arrivo della patch 2.01 per Cyberpunk 2077, che punta a risolvere diversi problemi tra i quali quello particolarmente pressante dei salvataggi su PS5, specificando tuttavia che quelli già corrotti non potranno essere recuperati.

L'arrivo dell'Update 2.0 ha portato a una notevole evoluzione di Cyberpunk 2077, salutato da tutti come un grande aggiornamento che ristabilisce la gloria del gioco e del team stesso, ma non è stato senza problemi ulteriori.

In particolare, su PS5 si sono verificate diverse corruzioni dei salvataggi dopo aver avviato una partita nell'espansione Phantom Liberty utilizzando uno slot già usato per il gioco principale. Sembra che questo sia legato in qualche modo a un problema con la gestione dello spazio disponibile per i salvataggi, cosa che dovrebbe essere definitivamente corretta con la prossima patch.

Non c'è ancora una tempistica precisa per questo Update 2.01 di Cyberpunk 2077 ma dovrebbe arrivare presto, incrementando dunque il limite di spazio riservato ai salvataggi in modo da non incappare nel problema precedente. L'inconveniente è che i salvataggi già corrotti non potranno comunque essere recuperati.