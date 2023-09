Gran Turismo Sport verso la chiusura dell'online, server spenti all'inizio del 2024

In ogni caso, non si tratta di una conclusione completa: dopo il 31 gennaio 2024 sarà comunque possibile avviare Gran Turismo Sport e prendere parte a quelle modalità di gioco che non richiedono la connessione online.

Considerando che Gran Turismo Sport è stato progettato come gioco di guida impostato soprattutto sulla competizione online in multiplayer , è chiaro che la chiusura di questa componente abbia una grande importanza, facendo pensare sostanzialmente a una chiusura di buona parte del gioco.

Come riferito sul sito ufficiale della serie, lo spegnimento del supporto online avverrà il 31 gennaio 2024 alle ore 6:00 UTC, mentre dall'1 dicembre 2023 cesserà la vendita e distribuzione di contenuti per il gioco all'interno di PlayStation Store.

Quello che funzionerà e quello che non andrà più

Gran Turismo Sport, un'immagine del gioco

Non saranno utilizzabili le funzionalità Community, Open Lobby, Sport Mode e altri elementi come le livree custom e altro, ma le parti offline potranno comunque essere utilizzate e giocate, comprese anche le aggiunte acquistate che non prevedono l'uso online.

Tutte le auto acquistate e i setting personalizzati continueranno ad essere disponibili, con la progressione nel gioco che rimarrà intatta per quanto riguarda il single player. Le livree e gli elementi estetici personalizzati non saranno più disponibili.

I circuiti saranno ancora accessibili, sbloccabili in base alla progressione come in precedenza, mentre i contenuti aggiuntivi non acquistati non potranno più essere acquistati dopo il primo dicembre 2023. Nel frattempo, Polyphony Digital continua regolarmente il supporto a Gran Turismo 7.