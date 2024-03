PlayStation Plus Extra e Premium: i giochi di marzo per PS4 e PS5 sono disponibili da oggi

Siamo giunti a martedì 19 marzo 2024, ovvero in base ai programmi di Sony da oggi sono disponibili i nuovi giochi di marzo compresi con l'abbonamento a PlayStation Plus Extra e Premium, per PlayStation 4 e PS5, con una notevole mandata comprensiva di 8 titoli su Extra e 5 classici del catalogo Premium.

Come riferito la settimana scorsa quando sono stati annunciati in via ufficiale i giochi di marzo di PlayStation Extra e Premium, questa è la lista dei titoli aggiunti nel catalogo e liberamente disponibili per gli abbonati, iniziando con i giochi specificamente legati al tier Extra:

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition - PS4 e PS5

Marvel's Midnight Suns - PS4 e PS5

Resident Evil 3 - PS4 e PS5

LEGO DC Supervillains - PS4

Mystic Pillars: Remastered - PS5

Blood Bowl 3 - PS4 e PS5

Super Neptunia - PS4

Dragon Ball Z: Kakarot - PS5 (versione PS4 già disponibile)

Questi invece sono i titoli classici, previsti per l'abbonamento specifico a Premium (che comprende anche il catalogo Extra):

Jak and Daxter: Sfida senza Confini - PS4 e PS5

Cool Boarders - PS4 e PS5

God Eater Burst - PS4 e PS5

Phenix Wright: Ace Attorney Trilogy - PS4

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R

Ricordiamo inoltre i titoli rimossi questo mese dal catalogo Extra e Premium.