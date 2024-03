PlayStation Plus Extra e Premium: altri 3 giochi verranno rimossi domani, a sorpresa

Tre giochi di Koei Tecmo verranno rimossi domani, 19 marzo, dal catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, piuttosto a sorpresa rispetto alle tempistiche standard utilizzate da Sony per annunciare queste defezioni: si tratta di Nights of Azure, Nights of Azure 2: Bride of the New Moon e Warriors All-Stars.

I tre titoli in questione non erano menzionati nell'elenco dei giochi in rimozione nel mese di marzo 2024 per PlayStation Plus Extra e Premium e vanno dunque ad aggiungersi ai 7 già annunciati nelle settimane scorse, componendo un pacchetto dunque di 10 giochi che non saranno più disponibili da questo mese nel catalogo per gli abbonati.

La questione rappresenta una certa defezione rispetto al modus operandi classico di Sony, che solitamente avvisa circa 3-4 settimane in anticipo sull'uscita di scena dei giochi dal catalogo del servizio.