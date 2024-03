Cities: Skylines 2, il supporto ufficiale alle mod è in arrivo, la beta inizierà la prossima settimana

Sono stati necessari alcuni mesi di attesa, ma finalmente il supporto alle mod ufficiale per Cities Skylines 2 è in dirittura d'arrivo, con gli sviluppatori che hanno annunciato una fase di beta testing.

I test si svolgeranno a partire dal 25 aprile 2024, con i giocatori che potranno creare mappe o codici per le mod liberamente. Il modding degli asset, invece, verrà introdotto più tardi nel corso dell'anno. Questa novità accompagnerà il DLC Beach Properties, che come da titolo introduce un pack di assett per creare costruizioni ed elementi di genere balneare. L'aggiornamento includerà anche diverse correzioni e miglioramenti per le performance.

"Insieme a Beach Properties, sarà disponibile la prima ondata di Cities: Skylines 2 Modding", recita il comunicato pubblicato sul forum ufficiale del gioco. Questi strumenti ufficiali per le mod includeranno un editor di mappe e "Code Tools".

"Con l'editor di mappe, potete creare mappe con gli strumenti di terraformazione a cui siete abituati, importare mappe altimetriche per creare rappresentazioni estremamente accurate della vostra città e caricare le vostre creazioni su Paradox Mods... Con i Code Tools, potete mostrare le vostre abilità di codifica e creare delle Code Mods per soddisfare i vostri desideri!".