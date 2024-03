Star Wars: Battlefront Classic Collection includerebbe delle mod senza citare gli autori

Pare che Aspyr abbia incluso nella Star Wars: Battlefront Classic Collection alcune mod realizzate dalla community, senza menzionare nei crediti gli autori. O meglio, sembrerebbe che le mod siano presenti solo in alcune versioni del gioco.

Ma procediamo per gradi. Alla fine dello scorso mese, alcuni giocatori avevano notato delle mod di create da iamashaymin in uno dei trailer ufficiali, senza che l'autore fosse a conoscenza di nulla. Successivamente un portavoce dello studio ha contattato IGN, affermando che per il filmato erano state utilizzate per sbaglio delle sequenze di gameplay con delle mod applicate, ma assicurando che "Star Wars Battlefront Classic Collection non include alcun codice o contenuto tratto da fonti non accreditate". Ebbene a quanto pare, la promessa non è stata mantenuta.

In rete è infatti stata condivisa una clip di gioco della versione PS5 di Star Wars: Battlefront Classic Collection in cui sembrerebbe applicata una mod creata da Asajj Ventress nel 2021 usata per modificare il moveset di un personaggio e che, guarda caso, era apparsa anche nel trailer menzioanto in precedenza.