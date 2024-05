Google Pixel 9 esce allo scoperto nella sua intera line-up con i primi scatti dal vivo

La serie Pixel 9 non ha ancora fatto il suo debutto ufficiale, ma le voci sui diversi modelli previsti per quest'anno stanno già attirando l'attenzione degli appassionati di telefonia mobile.

Dal punto di vista estetico, la novità più evidente è un'importante revisione della Camera Bar , che in questi scatti non si estende completamente lungo la larghezza dello smartphone, al contrario di come ad esempio accade in Pixel 8 e Pixel 8 Pro , dove il modulo fotografico si estende da bordo a bordo. Pare che le versioni Pro presenteranno un retro opaco con cornici lucide , mentre Pixel 9 base avrà un retro lucido e cornici opache.

Tecnicamente parlando

Confronto Pixel 9 con iPhone Pro

Secondo le informazioni ottenute, Pixel 9 avrà una capacità di 12 GB di RAM e 128 GB di storage interno, mentre sia Pixel 9 Pro che Pixel 9 Pro XL verranno dotati di 16 GB di RAM e 256 GB di archiviazione.

Queste dettagliate specifiche sono state divulgate tramite l'applicazione AIDA64, la quale ha recuperato i dati direttamente dai dispositivi analizzati.

Le dimensioni dei display dovrebbero variare tra 6,24 pollici, 6,34 pollici e 6,73 pollici, tutti e tre equipaggiati con un display AMOLED ad alta frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, i modelli Pixel 9 Pro e Pro XL si dovrebbero distinguere per la presenza di tre lenti da 50 MP, con funzionalità di zoom a 0,5x, 1x e 5x.

D'altra parte, il modello base dovrebbe vantare una doppia fotocamera in grado di supportare zoom a 0,5x e 1x.

Una caratteristica esclusiva dei modelli Pro dovrebbe essere l'inclusione del supporto Ultra Wideband (UWB), mentre tutti e tre i dispositivi dovrebbero essere alimentati dallo stesso chipset, presumibilmente il Tensor G4 di produzione interna.

Nonostante siano stati mostrati tre smartphone, sembra che Google stia progettando ben quattro modelli: il Pixel 9 (nome in codice: Tokay), Pixel 9 Pro (nome in codice: Caiman), Pixel 9 Pro XL (nome in codice: Komodo) e Pixel 9 Fold, della cui inclusione alla serie si è parlato recentemente.

È ancora troppo presto per vedere i prodotti finalizzati; il lancio dovrebbe avvenire come di consueto in autunno, tra settembre e ottobre.

Nei prossimi mesi potrebbero esserci ulteriori aggiornamenti sulla lineup del Pixel 9. Restate sintonizzati per eventuali sviluppi.