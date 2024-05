The Last of Us, la serie HBO: svelato il possibile periodo di uscita della Stagione 2

Con l'inizio delle riprese e i primi scatti ufficiali della seconda stagione della serie TV di The Last of Us, Deadline (tramite DiscussingFilm) ha rivelato che i nuovi episodi andranno in onda nella prima metà del 2025.

La seconda stagione era stata già confermata per un generico 2025 da HBO tempo fa, ma questa informazione ci offre un periodo di uscita più preciso, e soprattutto non troppo distante, anche se chiaramente è necessario attendere una conferma ufficiale.

Ricordiamo che la prima stagione di The Last of Us è uscita nel gennaio del 2023 ed è terminata a marzo dello stesso, dunque è possibile che anche questa volta si punti alla messa in onda nei primi mesi dell'anno. Tra l'altro, l'informazione coincide con quanto riferito da Bella Ramsey, l'attrice che interpreta Ellie, che lo scorso anno aveva parlato di una possibile pubblicazione intorno alla fine del 2024 e l'inizio del 2025.