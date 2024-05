The Last of Us, spunta una prima foto di Ellie e Dina dalla seconda stagione

Dopo le immagini ufficiali della seconda stagione di The Last of Us , cominciano dunque a spuntare anche materiali trafugati, che a quanto pare Sony sta facendo rimuovere rapidamente dai social onde evitare qualsiasi tipo di spoiler rispetto alla trama dei nuovi episodi.

È spuntata in rete una prima foto di Ellie e Dina , interpretate da Bella Ramsey e Isabela Maerced, tratta dalla seconda stagione di The Last of Us , la serie televisiva prodotta da HBO e basata sulla saga firmata Naughty Dog.

Uno sguardo anche alle location

Sempre nell'ambito degli scatti rubati, alcuni giorni fa sono emerse anche delle immagini delle location in cui HBO sta girando la seconda stagione di The Last of Us: a quanto pare la produzione ha trasformato Vancouver nella Seattle post-apocalittica del gioco, e lo ha fatto in maniera irreprensibile.

Quello della "natura che si riprende i suoi spazi" si pone come una vera e propria firma stilistica di Naughty Dog, e i set allestiti per l'occasione rispettano alla lettera tali presupposti, portando sullo schermo una riproduzione attenta e fedele degli scenari di The Last of Us Parte 2.

Come già annunciato, la seconda stagione di The Last of Us farà il proprio debutto sulle piattaforme HBO nel corso del 2025.