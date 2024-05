The Last of Us, la serie HBO: ecco i primi scatti ufficiali di Joel ed Ellie della Stagione 2

Nel primo scatto possiamo vedere Ellie, interpretata da Bella Ramsey, che imbraccia un fucile all'interno di quella che sembrerebbe una rimessa, mentre nel secondo il Joel di Pedro Pascal con un aspetto apparentemente invecchiato, in linea con il salto temporale di circa cinque anni tra il termine della prima stagione e l'inizio della seconda. Se non vi basta, pochi giorni fa sono trapelati in rete anche alcuni scatti dal set .

La seconda stagione della serie HBO di The Last of Us sarà disponibile solo nel 2025, ma nel frattempo possiamo ingannare l'attesa con i primi due scatti ufficiali dei nuovi episodi.

Alcuni dettagli sulla serie The Last of Us

Ricordiamo che la serie di The Last of Us nasce grazie agli sforzi congiunti di HBO e Sony Picture Television e si basa sui videogiochi realizzati da Naughty Dog per console PlayStation. I produttori esecutivi sono Craig Mazin e Neil Druckmann, quest'ultimo anche creative director dei videogiochi. In Italia la prima stagione è disponibile in streaming sul servizio in abbonamento NOW TV e tramite Sky.

La serie è ambientata in un mondo post-apocalittico dove l'umanità è sull'orlo del baratro dopo che è stata deciamata da un fungo parassita che uccide l'ospite e lo trasforma in sorta di zombie. La storia segue le vicende di Joel, un cinico contrabbandiere, ed Ellie, un'adolescente nata dopo lo scoppio della pandemia e che non conosce il mondo prima della crisi. La seconda stagione sarà basata sul videogioco di The Last of Us Parte 2, anche se in precedenza è stato suggerito che probabilmente sarà necessaria una terza stagione per raccontare tutte le vicende del titolo di Naughty Dog.

Il cast della seconda stagione di The Last of Us rivedrà Pedro Pascal e Bella Ramsey vestire nuovamente i panni di Joel ed Ellie. Sono stati confermati anche i ritorni di Gabriel Luna come Tommy, il fratello di Joel, e di Rutina Wesley per Maria. Per quanto riguarda i nuovi personaggi, Isabela Merced sarà Dina, mentre Kaitlyn Dever interpreterà Abby, entrambe figure di grande rilievo nelle nuove vicende. Danny Ramirez interpreterà Manny, Ariela Barer sarà Mel, Tati Gabrielle sarà Nora e Spencer Lord interpreterà Owen.