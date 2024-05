The Last of Us, serie TV: degli scatti della 2ª stagione mostrano una Ellie troppo giovane?

La seconda stagione della serie TV di The Last of Us è in produzione e, come chi ha giocato il gioco sa bene, seguirà ancora una volta Ellie che è interpretata da Bella Ramsey. L'attrice non ha convinto tutti gli appassionati del gioco, che la trovavano poco adatta in termini di aspetto: Ramsey è giovane ed è in grado di rappresentare con facilità un personaggio che deve apparire più bambino che adulto. Il problema è che con la seconda stagione le cose si fanno più complicate.

The Last of Us Parte 2 ha luogo dopo un salto temporale di cinque anni ed Ellie cambia molto. Se nel primo capitolo è una ragazzina, nel secondo è una giovane donna, molto giovane sulla carta ma con un corpo più adulto e provato da una vita dura in un mondo dove si rischia la morte continuamente. Ovviamente l'attrice non può eseguire con facilità una trasformazione di questo tipo in un breve lasso di tempo e ci si domandava in che modo la serie avrebbe affrontato il problema.

Non abbiamo una risposta definitiva, ma abbiamo modo di farci una idea a riguardo tramite degli scatti "rubati" dal set.

Nelle immagini qui sopra vediamo le attrici di Ellie e Dina (che è interpretata da Isabela Merced) che si preparano per una scena della seconda stagione di The Last of Us.